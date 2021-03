Lucarelli: “Stiamo facendo vedere qualcosa mai visto in Italia” (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Ternana si appresta a vincere il campionato di Serie C girone C. Mancano solo 3 punti per la matematica vittoria del campionato e la promozione in Serie B. Dopo il successo sul Potenza, nel recupero, il tecnico delle “Fere” Cristiano Lucarelli, ha commentato con orgoglio l’avvicinarsi del traguardo: ““Ai ragazzi ho detto che potevamo fare vedere una cosa che in Italia non si vede mai e li ho avvertiti su quello che sarebbe potuto accadere in caso di sconfitta. Erano carichi e mi hanno dato ragione dimostrando quello che ripeto da inizio anno ovvero che qui c’è l’imbarazzo della scelta. Abbiamo fatto una cosa straordinaria, cambiando nove undicesimi e per questo li ringrazio. – continua Lucarelli come riporta Ternananews.it – Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Ternana si appresta a vincere il campionato di Serie C girone C. Mancano solo 3 punti per la matematica vittoria del campionato e la promozione in Serie B. Dopo il successo sul Potenza, nel recupero, il tecnico delle “Fere” Cristiano, ha commentato con orgoglio l’avvicinarsi del traguardo: ““Ai ragazzi ho detto che potevamo fareuna cosa che innon si vede mai e li ho avvertiti su quello che sarebbe potuto accadere in caso di sconfitta. Erano carichi e mi hanno dato ragione dimostrando quello che ripeto da inizio anno ovvero che qui c’è l’imbarazzo della scelta. Abbiamo fatto una cosa straordinaria, cambiando nove undicesimi e per questo li ringrazio. – continuacome riporta Ternananews.it –di straordinario, ...

