Lorenzi-Escobedo in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’italiano Paolo Lorenzi dovrà vedersela con lo statunitense Ernesto Escobedo, in occasione del primo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Il tennista toscano proverà a scardinare le tattiche offensive dell’avversario, particolarmente ostico sul veloce. La disputa si svolgerà mercoledì 24 marzo, come terzo incontro sul Campo 4 a partire dalle ore 16.00 italiane (dopo Tabilo-Ymer). La diretta televisiva potrà essere offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), emittente che detiene i diritti dell’evento americano e, inoltre, ne propone i live streaming mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul match tra Lorenzi ed Escobedo. IL TABELLONE IL MONTEPREMI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’italiano Paolodovrà vedersela con lo statunitense Ernesto, in occasione del primo turno deldi. Il tennista toscano proverà a scardinare le tattiche offensive dell’avversario, particolarmente ostico sul veloce. La disputa si svolgerà mercoledì 24 marzo, come terzo incontro sul Campo 4 a partire dalle ore 16.00 italiane (dopo Tabilo-Ymer). Latelevisiva potrà essere offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), emittente che detiene i diritti dell’evento americano e, inoltre, ne propone i livemediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul match traed. IL TABELLONE IL MONTEPREMI ...

Advertising

sportface2016 : #Masters1000Miami 2021: ecco come seguire il confronto tra #Lorenzi ed #Escobedo - WeAreTennisITA : Cocciaretto batte Babos e raggiunge il tabellone al #MiamiOpen ?????? Nel maschile, Lorenzi e Fabbiano passano le qu… - zazoomblog : Masters 1000 Miami 2021: a Paolo Lorenzi tocca in sorte Escobedo Fabbiano trova Bedene - #Masters #Miami #2021:… - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Sorteggi degli ???? con i Q/LL ???? Travaglia vs Tiafoe ???? (21) Sinner vs vincente Gaston-Koepfer ???? Caruso vs Uchiyama ????… - zazoomblog : Masters 1000 Miami 2021: a Paolo Lorenzi tocca in sorte Escobedo Fabbiano trova Bedene - #Masters #Miami #2021:… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzi Escobedo Italia forza 9 a Miami: qualificati Lorenzi e Fabbiano, Gaio promosso come lucky loser ... Caruso e Musetti, il gruppo degli azzurri in tabellone si è allargato con le qualificazioni di Paolo Lorenzi, che a 39 anni ha eliminato Jason Jung (Taiwan) e al primo turno sfiderà Ernesto Escobedo ...

Masters 1000 Miami 2021: a Paolo Lorenzi tocca in sorte Escobedo, Fabbiano trova Bedene OA Sport Masters 1000 Miami 2021: a Paolo Lorenzi tocca in sorte Escobedo, Fabbiano trova Bedene A livello maschile, in due sono passati dalle forche caudine delle qualificazioni, Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano, mentre è stato ripescato Federico Gaio. Al senese è toccato in sorte l’americano ...

Italia forza 9 a Miami: qualificati Lorenzi e Fabbiano, Gaio è lucky loser Al via oggi il Masters 1000 senza i big Djokovic e Nadal, la testa di serie n. 1 è Medvedev. Oggi in campo Travaglia e Gaio, entrano in tabellone dal secondo turno Fognini, Sinner e Sonego. Nel femmin ...

... Caruso e Musetti, il gruppo degli azzurri in tabellone si è allargato con le qualificazioni di Paolo, che a 39 anni ha eliminato Jason Jung (Taiwan) e al primo turno sfiderà Ernesto...A livello maschile, in due sono passati dalle forche caudine delle qualificazioni, Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano, mentre è stato ripescato Federico Gaio. Al senese è toccato in sorte l’americano ...Al via oggi il Masters 1000 senza i big Djokovic e Nadal, la testa di serie n. 1 è Medvedev. Oggi in campo Travaglia e Gaio, entrano in tabellone dal secondo turno Fognini, Sinner e Sonego. Nel femmin ...