Lombardia, Bertolaso a Sky TG24: "Entro il 12 aprile vaccinati tutti gli over 80" (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Entro il 12 aprile vaccineremo in Lombardia tutti gli over 80 con la prima dose". Lo ha detto, intervistato da Sky TG24, Guido Bertolaso, consulente per il piano vaccinale del presidente di Regione Lombardia. Finora abbiamo "vaccinato oltre il 50% degli over 80", spiega. "Stiamo vaccinando 33mila persone al giorno, a fine aprile l'obiettivo è 130mila vaccinati", ha aggiunto. Per quanto riguarda le polemiche relative alla gestione di Aria Spa, Bertolaso parla di "caos limitato e contenuto", aggiungendo che finora il problema è stato "informatico, non di obiettivi" (LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI VERRÀ vaccinati).

