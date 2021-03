Lodovica Comello positiva al Covid, salta la finale di Italia’s got talent (Di mercoledì 24 marzo 2021) La presentatrice di Italia’s got talent è costretta a rimanere a casa in quarantena perché ha contratto il virus Lodovica Comello è positiva al Covid e non potrà quindi partecipare alla finale del programma Italia’s got talent, giunto alla fase conclusiva. “Sono qui per dare un annuncio molto amaro che ho aspettato a dare fino all’ultimo perché fino all’ultimo c’era la speranza che la situazione cambiasse, ma invece no, per la serie mai una gioia e la vita mi sorride,giorni fa sono risultata positiva al Covid e domani alla finale di Italia’s Got talent, di nuovo, per il secondo anno consecutivo non ci sarò”, scrive in un post su Instagram accompagnato ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) La presentatrice digotè costretta a rimanere a casa in quarantena perché ha contratto il virusale non potrà quindi partecipare alladel programmagot, giunto alla fase conclusiva. “Sono qui per dare un annuncio molto amaro che ho aspettato a dare fino all’ultimo perché fino all’ultimo c’era la speranza che la situazione cambiasse, ma invece no, per la serie mai una gioia e la vita mi sorride,giorni fa sono risultataale domani alladiGot, di nuovo, per il secondo anno consecutivo non ci sarò”, scrive in un post su Instagram accompagnato ...

