Lodovica Comello positiva al Covid-19, niente finale di Italia's Got Talent (Di mercoledì 24 marzo 2021) : scelto il sostituto Getty ImagesStasera in onda su TV8 e Sky Uno alle 21.30 la finale di Italia's Got Talent. Però, lo show perde la sua conduttrice. Infatti, Ludovica Comello è risultata positiva al Covid-19 e per questo motivo non potrà condurre lo show, al suo posto ci sarà Enrico Papi. Lodovica Comello, tramite Instagram, ha dato la notizia affermando come di ritenersi fortunata per aver preso solo un po' di febbre e raffreddore. Le sue parole: "Per la serie mai una gioia è la seconda volta che salto la finale. Mai come quest'anno speravo di calcare il palco della finale di Italia's Got Talent, ma lascio lo show in ottime mani, lo guarderò dal divano, ma ...

