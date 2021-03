Locorotondo, Tar Puglia accoglie ricorso famiglia alunna disabile: 'Può rientrare a scuola' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Locorotondo - L'alunna disabile può rientrare a scuola. A deciderlo sono stati i togati della Terza sezione del Tar della Puglia che ha accolto il ricorso della famiglia di un'alunna disabile di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021)- L'può. A deciderlo sono stati i togati della Terza sezione del Tar dellache ha accolto ildelladi un'di ...

Advertising

AgoraBlog2 : POLITICA ???? I parlamentari: 'Grazie al cons. ?????????? ????????????. Il sindaco modifichi l'ordinanza per garantire a questi… - LaGazzettaWeb : Locorotondo, Tar Puglia accoglie ricorso famiglia alunna disabile: «Può rientrare a scuola» - AgoraBlog2 : ATTUALITÀ?? Annullata l'ordinanza del Sindaco, per la parte legata alle restrizioni per la chiusura delle scuole anc… -