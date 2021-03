Lo streetwear a ritmo di musica secondo Patrizio Fabbri

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Exclusive Paris inizia a Roma nel 2018 e si è subito imposto all’attenzione di una clientela giovane e metropolitana grazie un giusto mix tra social media e testimonial d’eccezione. Una storia autentica che racconta del successo di un giovane creatore e imprenditore, classe 1988, che dopo anni di lavoro nel mondo retail, ha realizzato il sogno di lanciare una linea di abbigliamento che definisce nuovi standard in materia di. Così è nato Exclusive Paris. Un progetto che, fondatore e direttore artistico del marchio, segue in ogni singolo aspetto, come spiega lui stesso: «Sviluppo e supervisiono tutto io, dalla scelta tessuti e grafiche alla vestibilità, fino alla scelta dei testimonial». Appassionato di moda fin da bambino, tanto da distinguersi già alle elementari come trendsetter ...