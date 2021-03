Lo Spiegel elogia Younes il “calciatore da strada” scelto in Germania come simbolo della fantasia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Amin Younes è passato dalla panchina del Napoli alla nazionale tedesca in un battibaleno, sei mesi. “Non mi aspettavo che accadesse così in fretta”, dice ora che di sponda sull’Eintracht Francoforte è diventato un protagonista della Bundesliga. A Napoli può essere tranquillamente iscritto alla lista dei rimpianti. Lo Spiegel lo ha intervistato, dedicandogli un pezzo molto lungo. Il punto è che Younes, che ha dovuto affrontare l’ingrato ruolo di alternativa a Insigne (un ruolo, ricordiamolo, che aveva rischiato di stroncare sul nascere la carriera da bomber di Mertens il più prolifico attaccante della storia del Napoli…), ora per il calcio tedesco rappresenta un profilo “innovativo”: il giocatore che salta l’uomo, che dà sprint e invenzione al gioco d’attacco, che fa il centrocampista e anche il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Aminè passato dalla panchina del Napoli alla nazionale tedesca in un battibaleno, sei mesi. “Non mi aspettavo che accadesse così in fretta”, dice ora che di sponda sull’Eintracht Francoforte è diventato un protagonistaBundesliga. A Napoli può essere tranquillamente iscritto alla lista dei rimpianti. Lolo ha intervistato, dedicandogli un pezzo molto lungo. Il punto è che, che ha dovuto affrontare l’ingrato ruolo di alternativa a Insigne (un ruolo, ricordiamolo, che aveva rischiato di stroncare sul nascere la carriera da bomber di Mertens il più prolifico attaccantestoria del Napoli…), ora per il calcio tedesco rappresenta un profilo “innovativo”: il giocatore che salta l’uomo, che dà sprint e invenzione al gioco d’attacco, che fa il centrocampista e anche il ...

