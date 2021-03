LIVE Perugia-Trento 3-2, Champions League volley in DIRETTA: l’Itas Trentino vola a Verona a sfidare ZAKSA!! (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.54 La nostra DIRETTA LIVE di Perugia-Trento finisce qui. Grazie per averci seguito e a presto con la pallavolo su OA Sport. 22.53 Festeggia Trento nonostante la sconfitta grazie a una rimonta notevole da 2-0 sotto. Dalla fine del terzo set i padroni di casa sono crollati e hanno lasciato il passo alla squadra di Lorenzetti che vola così in finale. Il primo maggio a Verona è sfida allo ZAKSA. 15-6 Ter Horst regala la partita a Perugia, ma è Trento a festeggiare! 14-6 Trento rimane in partita con Micheletto. 14-5 Nove match point per Perugia. 13-5 Ottimo attacco di Muzaj. 12-5 Quinto punto siglato da Argenta. 12-4 Grande ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.54 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e a presto con la pallavolo su OA Sport. 22.53 Festeggianonostante la sconfitta grazie a una rimonta notevole da 2-0 sotto. Dalla fine del terzo set i padroni di casa sono crollati e hanno lasciato il passo alla squadra di Lorenzetti checosì in finale. Il primo maggio aè sfida allo ZAKSA. 15-6 Ter Horst regala la partita a, ma èa festeggiare! 14-6rimane in partita con Micheletto. 14-5 Nove match point per. 13-5 Ottimo attacco di Muzaj. 12-5 Quinto punto siglato da Argenta. 12-4 Grande ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Perugia-Trento 2-1 Champions League volley in DIRETTA: Itas ad un set dalla Grand Finale - #Perugia-Trento… - 3KiB3 : RT @trentinovolley: ???? | GALLERY LIVE Le immagini della partita in corso di svolgimento al #PalaBarton di #Perugia (??? @PHOTOTRABALZA)… - 3KiB3 : RT @trentinovolley: ???? | GALLERY LIVE Le immagini della partita in corso di svolgimento al #PalaBarton di #Perugia (??? @PHOTOTRABALZA)… - Volleyball_it : #CLVolleyM Champions League: Semifinale, Perugia-Trento 3-2. Alla Superfinals Giannelli e c. by Roberto Taborchi… - 3KiB3 : RT @trentinovolley: ???? | GALLERY LIVE Le immagini della partita in corso di svolgimento al #PalaBarton di #Perugia (??? @PHOTOTRABALZA)… -