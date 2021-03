LIVE Perugia-Trento 2-1 (25-22, 25-17, 23-25, 7-7), semifinale Champions League 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino si sfidano nella semifinale di ritorno della CEV Champions League maschile 2020/2021. I Block Devils sono chiamati alla rimonta per sperare quantomeno di conquistare il Golden Set, mentre gli uomini di Lorenzetti proveranno a ripetere il successo dell’andata. L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 24 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL RISULTATO DELLA semifinale DI ANDATA IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IN FINALE? IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DI RITORNO TUTTI I RISULTATI DELLA Champions League MASCHILE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sir Safety Conade Itas Trentino si sfidano nelladi ritorno della CEVmaschile 2020/. I Block Devils sono chiamati alla rimonta per sperare quantomeno di conquistare il Golden Set, mentre gli uomini di Lorenzetti proveranno a ripetere il successo dell’andata. L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 24 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL RISULTATO DELLADI ANDATA IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IN FINALE? IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DI RITORNO TUTTI I RISULTATI DELLAMASCHILE ...

Advertising

MaryMix1999 : RT @trentinovolley: ???? | GALLERY LIVE Le immagini della partita in corso di svolgimento al #PalaBarton di #Perugia (??? @PHOTOTRABALZA)… - Volleyball_it : #CLVolleyM Champions League: Cronaca Live. Semifinale, Perugia - Trento 2-1 by Roberto Taborchi #volleyball_it… - trentinovolley : ???? | GALLERY LIVE Le immagini della partita in corso di svolgimento al #PalaBarton di #Perugia (??? @PHOTOTRABALZA… - zazoomblog : LIVE Perugia-Trento 1-0 Champions League volley in DIRETTA: gli umbri prendono la via della rimonta - #Perugia-Tren… - Volleyball_it : #CLVolleyM Champions League: Cronaca Live. Semifinale, Perugia - Trento 2-0 by Roberto Taborchi #volleyball_it… -