LIVE Perugia-Trento 0-0, Champions League volley in DIRETTA: 9-10 ed equilibrio nel primo set (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-12 Brutto errore di Lisinac che non chiude il colpo con il polso. 11-12 Leon è una certezza in attacco. 10-12 Lisinac mette le mani in muro ed è una sentenza. 10-11 Errore in battuta. 10-10 Leon indemoniato! Se ne va il muro di Lisinac. 9-10 Si ripete il punto. 9-11 Leon tira forte ma la palla probabilmente non passa. Si gioca il challenge Perugia. 9-10 Splendida finta di Giannelli. 9-9 Il balcanico sbaglia poi in battuta. 8-9 Lisinac alla grande a muro. 8-8 Micheletto stende il braccio e anticipa il colpo. 8-7 Sbaglia Nimir a servizio. 7-7 Continuano i numerosi errori in battuta. 7-6 Sorpasso di Perugia sull’errore di Nimir in lungolinea. 6-6 Errore anche per Lucarelli. 5-6 Sbaglia a servizio Ter Horst. 5-5 Solé non si fa pregare in attacco in due tempi. 4-5 Plotnytskyi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-12 Brutto errore di Lisinac che non chiude il colpo con il polso. 11-12 Leon è una certezza in attacco. 10-12 Lisinac mette le mani in muro ed è una sentenza. 10-11 Errore in battuta. 10-10 Leon indemoniato! Se ne va il muro di Lisinac. 9-10 Si ripete il punto. 9-11 Leon tira forte ma la palla probabilmente non passa. Si gioca il challenge. 9-10 Splendida finta di Giannelli. 9-9 Il balcanico sbaglia poi in battuta. 8-9 Lisinac alla grande a muro. 8-8 Micheletto stende il braccio e anticipa il colpo. 8-7 Sbaglia Nimir a servizio. 7-7 Continuano i numerosi errori in battuta. 7-6 Sorpasso disull’errore di Nimir in lungolinea. 6-6 Errore anche per Lucarelli. 5-6 Sbaglia a servizio Ter Horst. 5-5 Solé non si fa pregare in attacco in due tempi. 4-5 Plotnytskyi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Perugia-Trento Champions League volley in DIRETTA: partita infuocata al PalaEvangelisti - #Perugia-Trento… - Volleyball_it : #CLVolleyM Champions League: Cronaca Live. Semifinale, Perugia - Trento by Roberto Taborchi #volleyball_it… - zazoomblog : LIVE Cuneo-Perugia 0-2 (18-25 17-25 2-11) ottavi Playoff A1 Femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Cuneo-P… - IdeawebTV : Volley Playoff A1/F LIVE: Cuneo-Perugia, si gioca il 1° set. SEGUI LA DIRETTA - sportface2016 : #Volley femminile, playoff #Scudetto: al via il ritorno degli ottavi di finale tra #Cuneo e #Perugia. Segui il LIVE -