LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali in DIRETTA: Sui/Han in testa! Ghilardi/Ambrosini avanti, attesa per Della Monica-Guarise (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33: Portano a casa un buon programma corto gli austriaci che non commettono particolari errori 21.31: Tocca ora agli austriaci Miriam Ziegler / Severin Kiefer. Ziegler è nata a Oberpullendorf e vive a Kuchl, ha appena compiuto 28 anni, Kiefer è nato e vive a Kuchl, ha 31 anni. Si allenano tra Berlino e l’Austriasotto la guida di Knut Schubert e Julia Kiefer. Sono alla settima partecipazione al Mondiale, hanno preso parte ai Giochi Olimpici chiudendo al 17mo posto a Sochi, hanno come migliore risultato al Mondiale il 10mo posto due anni fa e l’anno scorso sono stati sesti all’Europeo. Si esibiscono su All I Want di Kodaline. 21.29: I cinesi Wenjing Sui / Cong Han totalizzano un punteggio di 77.62 (40.53+37.09) e vanno al copmando scavalcando i russi che li avevano preceduti. Che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.33: Portano a casa un buon programma corto gli austriaci che non commettono particolari errori 21.31: Tocca ora agli austriaci Miriam Ziegler / Severin Kiefer. Ziegler è nata a Oberpullendorf e vive a Kuchl, ha appena compiuto 28 anni, Kiefer è nato e vive a Kuchl, ha 31 anni. Si allenano tra Berlino e l’Austriasotto la guida di Knut Schubert e Julia Kiefer. Sono alla settima partecipazione al Mondiale, hanno preso parte ai Giochi Olimpici chiudendo al 17mo posto a Sochi, hanno come migliore risultato al Mondiale il 10mo posto due anni fa e l’anno scorso sono stati sesti all’Europeo. Si esibiscono su All I Want di Kodaline. 21.29: I cinesi Wenjing Sui / Cong Han totalizzano un punteggio di 77.62 (40.53+37.09) e vanno al copmando scavalcando i russi che li avevano preceduti. Che ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Pattinaggio LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali in DIRETTA: guida la russa Tuktamysheva. Bene Lara Naki Gutmann ma sfuma la qualificazione OA Sport LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali in DIRETTA: Russia-Cina per l’oro! Della Monica-Guarise vogliono stupire CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25: L'Italia sarà rappresentata dai veterani Nicole Della Monica-Matteo Guarise che, proprio nel segmento più breve, presenteranno per la prima volta in ca ...

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali in DIRETTA: guida Shcherbakova ma Kihira è a un passo! Fuori con onore Lara Naki Gutmann CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO DELLE COPPIE D'ARTISTICO DALLE 18.30 15.58: Questa la classifica finale del programma corto femminile con tutte le qualificate per i ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25: L'Italia sarà rappresentata dai veterani Nicole Della Monica-Matteo Guarise che, proprio nel segmento più breve, presenteranno per la prima volta in ca ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO DELLE COPPIE D'ARTISTICO DALLE 18.30 15.58: Questa la classifica finale del programma corto femminile con tutte le qualificate per i ...