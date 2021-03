LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali in DIRETTA: statunitensi in testa! Ghilardi/Ambrosini avanti, attesa per Della Monica-Guarise (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58: Ecco la classifica parziale quando mancano le ultime otto coppie sul ghiaccio: 1 Q Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC USA 64.94 2 Q Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER USA 64.67 3 Q Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 64.37 4 Q Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD CAN 59.41 5 Q Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 57.48 6 Q Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN GEO 56.13 7 Q Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini ITA 54.70 8 Q Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR CZE 54.30 9 Q Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI ISR 10 Q Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR HUN 51.21 11 Q Cleo HAMON / Denys STREKALIN FRA 50.99 12 Q Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV BLR 46.20 20.55: Ashley Cain-Gribble / Timothy Leduc hanno totalizzato il punteggio di 64.94 e vanno al comandoi con 34.37+31.57. Per espressività ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.58: Ecco la classifica parziale quando mancano le ultime otto coppie sul ghiaccio: 1 Q Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC USA 64.94 2 Q Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER USA 64.67 3 Q Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 64.37 4 Q Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD CAN 59.41 5 Q Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 57.48 6 Q Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN GEO 56.13 7 Q Rebecca/ FilippoITA 54.70 8 Q Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR CZE 54.30 9 Q Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI ISR 10 Q Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR HUN 51.21 11 Q Cleo HAMON / Denys STREKALIN FRA 50.99 12 Q Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV BLR 46.20 20.55: Ashley Cain-Gribble / Timothy Leduc hanno totalizzato il punteggio di 64.94 e vanno al comandoi con 34.37+31.57. Per espressività ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Mondiali in DIRETTA: Knierim-Frazier in testa! Ghilardi-Ambrosini avanti attesa per Dell… - fisritalia : Questa volta si fa sul serio! Dalle 10.50 di venerdì 26 Marzo, non perderti il live streaming dei Campionati Region… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ????? Mondiali di pattinaggio a Stoccolma 14h00 corto individuale femminile… - yoonspectrum : Se a qualcuno interessa tra 10 minuti i due pattinatori (uomini) che rappresenteranno l'Italia ai mondiali di patti… -