LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali in DIRETTA | bene Lara Naki Gutmann ma per la qualificazione è dura

(Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL CORTO DELLE COPPIE D’DALLE 18.30 12.53: Triplo Rittberger e doppio Toeloopin combinazione più triplo Salchow e doppio Axelper la britannica 12.52: E’ il momento della britannica Natasha McKay, 26 anni, scozzese di Dundee dove si allena sotto la guida di Simon Briggs e Debi Briggs. E’ stata 21ma aidel 2019 e 23ma l’anno scorso agli Euroipei dove vanta anche un 20mo posto. Si esibisce su Song for the Little Sparrow di Abel Korzeniowski 12.51: Orrima prova per l’austriaca Olga Mikutina che totalizza 67.18 (38.58+28.60) e si insedia al terzo posto. Scala al nono postoche ora farà tanta fatica a qualificarsi 12.49: Bel programma per ...