LIVE Oxyclean Brugge-De Panne 2021 in DIRETTA | volata o colpo di mano? L’Italia punta su Nizzolo e Colbrelli

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’Classic-DeBuongiorno a tutti e benvenuti alla nostradell’Classic-De. La corsa belga, giunta alla sua 45esima edizione, avrà l’onore di aprire in maniera ufficiale una nuova primavera riservata alle classiche del Nord. Nata nel 1977, soltanto nel 2018 è entrata a far parte del massimo circuito riservato alle gare World Tour; e nella medesima annata è stata ridotta ad un solo giorno di corsa, rispetto ai tre che l’hanno sempre contraddistinta. Nei suoi 203,9 chilometri daa De, l’...