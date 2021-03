LIVE Oxyclean Brugge-De Panne 2021 in DIRETTA | sale a 4’08” il vantaggio dei fuggitivi

Leggi su oasport

13.12 Ancora nessuna squadra si è presa l'onere dell'inseguimento. 13.08 Ricordiamo i nomi dei: Alexis Gougeard (Ag2r), Gerben Thijssen (Lotto Soudal), Barnabas Peak (Bike Exchange), Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise), Erik Resell (Uno-X) e Wout van Elzakker (Vini Zabù) 13.04 Ildeiraggiunge ora i 4'10". 12.58 Sono stati percorsi i primi 50 chilometri di gara. 12.53 Ildeia 3'10". 12.49 Si è ritirato Nacer Bouhanni, il quale poteva essere un outsider interessante per il successo odierno. 12.46 Per ora il gruppo sta lascendo andare la fuga. 12.42 Ildei seisupera ora il minuto. 12.39 Stanno ...