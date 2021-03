LIVE Oxyclean Brugge-De Panne 2021 in DIRETTA | il gruppo riprende Mora

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Sebastianè stato appena raggiunto dal. 15.42 Questi sono invece i più giovani vincitori della corsa (compresa la vecchia Tre giorni di La): 1 VAN KEIRSBULCK Guillaume 23y + 48d 2014 2 BOGAERT Jan 23y + 119d 1981 3 KELLY Sean 23y + 307d 1980 4 VANDERAERDEN Eric 24y + 44d 1986 5 BARTOLI Michele 24y + 307d 1995 6 VANDERAERDEN Eric 25y + 50d 1987 7 DEVOLDER Stijn 25y + 215d 2005 8 GROENEWEGEN Dylan 25y + 279d 2019 9 NIJBOER Erwin 25y + 300d 1990 10 VANDERAERDEN Eric 26y + 49d 1988 15.39 Altra caduta! Stavolta il belga Christophe Nosse (Arkéa Samsic) che non si è accorto della presenza di un marciapiede. 15.35 Ormai il plotone ha quasi ripreso lo spagnolo. Solo 10 secondi il vantaggio residuo. 15.33 Niente di grave per ...