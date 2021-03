LIVE Italia-Repubblica Ceca Under21 in DIRETTA: Nicolato punta su Tonali e Scamacca (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Calcio, Europei U21: scatta la seconda fase. Pericolo Spagna per l’Italia, pochi titolari in Serie A per Nicolato PROBABILE FORMAZIONE Italia Italia Under 21 (3-5-2): Carnesecchi, Del Prato, Gabbia, Lovato; Zappa, Frattesi, Rovella, Tonali, Sala; Cutrone, Scamacca. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Repubblica Ceca, sfida valida per la prima giornata del girone B Campionato Europeo di calcio maschile Under-21 2021. Comincia la fase a gironi: prima parte della rassegna continentale di categoria che si svolgerà in due periodi diversi. Da oggi sino al 31 marzo si svolgerà la fase di qualificazione al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACalcio, Europei U21: scatta la seconda fase. Pericolo Spagna per l’, pochi titolari in Serie A perPROBABILE FORMAZIONEUnder 21 (3-5-2): Carnesecchi, Del Prato, Gabbia, Lovato; Zappa, Frattesi, Rovella,, Sala; Cutrone,. Buongiorno e bentrovati alladel match tra, sfida valida per la prima giornata del girone B Campionato Europeo di calcio maschile Under-21 2021. Comincia la fase a gironi: prima parte della rassegna continentale di categoria che si svolgerà in due periodi diversi. Da oggi sino al 31 marzo si svolgerà la fase di qualificazione al ...

