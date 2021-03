LIVE Italia-Repubblica Ceca Under21 in DIRETTA: Nicolato punta su Tonali e Scamacca (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.54 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI! Repubblica Ceca (3-4-1-2): Jedlicka; Vitik, Chalus, Krejci; Holik, Bucha, Sadilek, Sulc; Karabec; Lingr, Sasinka. All. Krejci Italia (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone. All. Nicolato 16.53 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Repubblica Ceca, sfida valida per la prima giornata del girone B Campionato Europeo di calcio maschile Under-21. Calcio, Europei U21: scatta la seconda fase. Pericolo Spagna per l’Italia, pochi titolari in Serie A per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!(3-4-1-2): Jedlicka; Vitik, Chalus, Krejci; Holik, Bucha, Sadilek, Sulc; Karabec; Lingr, Sasinka. All. Krejci(3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi,, Maggiore, Sala;, Cutrone. All.16.53 Buon pomeriggio e bentrovati alladel match tra, sfida valida per la prima giornata del girone B Campionato Europeo di calcio maschile Under-21. Calcio, Europei U21: scatta la seconda fase. Pericolo Spagna per l’, pochi titolari in Serie A per ...

Advertising

SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - cmdotcom : #EuroU21, Repubblica Ceca-#Italia LIVE: formazioni ufficiali, Cutrone con Scamacca e Tonali dal 1'… - Haplo_80 : Avete visto il video ??? Bene e allora preparatevi per stasera TieBreak Finale CWC Italia - Brasile ore 22.20!!!… - emergency_live : Covid, a Pesaro Urbino il primo caso in Italia di variante newyorkese: la NY variant è la ‘B.1.526’ - bot_naps : Quel coglione di Daniele ha subito 7 rigori nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -