LIVE Italia-Repubblica Ceca 1-1 Under21 in DIRETTA: autogol di Maggiore e pareggio meritato (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79? Drchal per Karabec nella squadra Ceca: altro cambio nel finale. 78? ANCORA JEDLICKA DI TESTA SU GABBIA! Altra chance per gli Azzurrini. 77? TONALI SFIORA IL SORPASSO! Reattivo il portiere sulla punizione del #8. 76? pareggio della Repubblica Ceca che con una punizione defilata, trova la testa di Maggiore che realizza l’autogol mortifero. 75? pareggio DELLA Repubblica Ceca! 1-1 meritato 74? Ammonito anche Marchizza per una gomitata su Lingr: Italia in calo negli ultimi minuti. 73? Cambi per Nicolato: Raspadori e Bellanova per Cutrone e Zappa. 72? ZAPPA SFIORA IL PALO! Grande assist di Scamacca che aggredisce e serve ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79? Drchal per Karabec nella squadra: altro cambio nel finale. 78? ANCORA JEDLICKA DI TESTA SU GABBIA! Altra chance per gli Azzurrini. 77? TONALI SFIORA IL SORPASSO! Reattivo il portiere sulla punizione del #8. 76?dellache con una punizione defilata, trova la testa diche realizza l’mortifero. 75?DELLA! 1-174? Ammonito anche Marchizza per una gomitata su Lingr:in calo negli ultimi minuti. 73? Cambi per Nicolato: Raspadori e Bellanova per Cutrone e Zappa. 72? ZAPPA SFIORA IL PALO! Grande assist di Scamacca che aggredisce e serve ...

SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - LAGNroma : Dante Alighieri, contemporaneo per sempre. Un dialogo tra Italia e Argentina. Domani, #Dantedì 25 marzo, live su Y… - AntonioDiMuro6 : RT @UReportOTM: Vi aspettiamo domani con @UNHCRItalia e @Arcimmigration in diretta su facebook dalle 14,30 con la nostra live chat per risp… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Europei, Repubblica Ceca-Italia: Scamacca gol, dribblato il portiere Live 0-1 - IICbaires : RT @LAGNroma: Dante Alighieri, contemporaneo per sempre. Un dialogo tra Italia e Argentina. Domani, #Dantedì 25 marzo, live su YouTube dal… -