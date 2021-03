LIVE Italia-Repubblica Ceca 1-0 Under21 in DIRETTA: si riparte in Slovenia! (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Seconda frazione subito molto combattuta: i due allenatori fanno riscaldare la panchina. 46? Si riparte in Slovenia! INIZIO SECONDO TEMPO 18.48 L’Italia Under 21 conclude i primi 45? in vantaggio per 1-0 grazie alla fiammata di Gianluca Scamacca. Un gol sporco, in una sfida complicata considerando la forza fisica della Repubblica Ceca. FINE PRIMO TEMPO 45? FINISCE QUI! Azzurri in vantaggio senza recupero. 42? Tanta garra da parte dei tre di centrocampo dell’Italia per evitare gli affondi cechi. 39? CUTRONE CON IL MANCINO! Grande palla di Maggiore per il #10 ma reattivo l’estremo difensore ceco. 38? Pressing altissimo dell’Italia e rischio di Gabbia sulla fuga di Lingr ma Sasinka non carica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Seconda frazione subito molto combattuta: i due allenatori fanno riscaldare la panchina. 46? SiinINIZIO SECONDO TEMPO 18.48 L’Under 21 conclude i primi 45? in vantaggio per 1-0 grazie alla fiammata di Gianluca Scamacca. Un gol sporco, in una sfida complicata considerando la forza fisica della. FINE PRIMO TEMPO 45? FINISCE QUI! Azzurri in vantaggio senza recupero. 42? Tanta garra da parte dei tre di centrocampo dell’per evitare gli affondi cechi. 39? CUTRONE CON IL MANCINO! Grande palla di Maggiore per il #10 ma reattivo l’estremo difensore ceco. 38? Pressing altissimo dell’e rischio di Gabbia sulla fuga di Lingr ma Sasinka non carica ...

