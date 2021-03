LIVE Italia-Repubblica Ceca 1-0 Under21 in DIRETTA: equilibrio in Slovenia! (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65? Dentro Rovella, fuori Frattesi; primo cambio per Nicolato. 64? Ammonito Zappa: un po’ in affanno ora l’Italia. 63? Ottima chiusura di Maggiore sul tiro di Bucha. 60? SCAMACCA VICINO AL RADDOPPIO! Palla dalla destra, velo di Cutrone e destro a lato del #11. 59? Poco più di mezz’ora alla fine del match: la Spagna sta vincendo 2-0 intanto contro lo Slovenia. 56? Gli Azzurrini cercano il raddoppio: Repubblica Ceca molto combattiva sin qui. 53? Ci riprova Sadilek da fuori area: altro tiro sbilenco. 51? MAGGIORE DA FUORI! Destro da fuori area di poco a lato. 49? Dentro Granecny, fuori Holik: primo cambio del match per gli ospiti. 48? Seconda frazione subito molto combattuta: i due allenatori fanno riscaldare la panchina. 46? Si riparte in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Dentro Rovella, fuori Frattesi; primo cambio per Nicolato. 64? Ammonito Zappa: un po’ in affanno ora l’. 63? Ottima chiusura di Maggiore sul tiro di Bucha. 60? SCAMACCA VICINO AL RADDOPPIO! Palla dalla destra, velo di Cutrone e destro a lato del #11. 59? Poco più di mezz’ora alla fine del match: la Spagna sta vincendo 2-0 intanto contro lo Slovenia. 56? Gli Azzurrini cercano il raddoppio:molto combattiva sin qui. 53? Ci riprova Sadilek da fuori area: altro tiro sbilenco. 51? MAGGIORE DA FUORI! Destro da fuori area di poco a lato. 49? Dentro Granecny, fuori Holik: primo cambio del match per gli ospiti. 48? Seconda frazione subito molto combattuta: i due allenatori fanno riscaldare la panchina. 46? Si riparte in ...

