LIVE – Cocciaretto-Sanders | Wta 1000 Miami 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ile latestuale del match tra Elisabettae Storm, valido per il primo turno del Wtadi. La giocatrice azzurra, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, contenderà alla wild card australiana l’accesso al secondo turno del torneo. L’incontro andrà in scena intorno alle ore 20.30 di mercoledì 24 marzo e Sportface.it accompagnerà i propri lettori tramite unascritta, aggiornata in tempo reale e dettagliata. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LASportFace.

Advertising

livetennisit : WTA 1000 Miami: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Elisabetta Cocciaretto nel turno decisivo di… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Cocciaretto

Tiscali.it

Resta però la bontà del percorso diche mai si era spinta così in avanti in tornei del circuito maggiore. Tutto lo sport di Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero ...Tutto lo sport di Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! WTA, Guadalajarabrilla contro Podoroska e vola ai quarti 2 ORE FA Lo spagnolo, dopo la ...Il live e la diretta testuale del match tra Elisabetta Cocciaretto e Storm Sanders, valido per il primo turno del Wta 1000 di Miami 2021. La giocatrice azzurra, dopo aver superato brillantemente le ...6 7 Bouzkova M. Bouzkova M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 ? 2-0 Sorribes Tormo S – Bouzkova M. . WTA WTA Guadalajara Sorribes T ...