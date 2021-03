LIVE Busto Arsizio-Vakifbank | semifinale Champions League 2021 volley | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Unet E-WorkIstanbul si sfidano nelladi ritorno della CEVfemminile 2020/. Le Farfalle proveranno a ripetere la grande prestazione dell’andata contro la corazzata turca per strappare uno storico pass per la finale. L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 24 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE SEMIFINALI DI RITORNO IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IN FINALE? TUTTI I RISULTATI DELLAFEMMINILEAGGIORNA LA ...