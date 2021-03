LIVE Busto Arsizio-VakifBank Istanbul | Champions League volley in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-5 Ancora punto dal servizio di Gabi! Musso chiama subito un time-out. 0-4 Ace di Braga Guimaraes! 0-3 Brutta partenza di. Errore in attacco di Gray. 0-2 Scambio subito lunghissimo chiuso dal mani out profondo di Haak. 0-1 Errore in attacco di Mingardi. 18.00 Si!! 17.55avrà bisogno di una partita di grande solidità per raggiungere l’obiettivo. 17.50 Tra circa 10 minuti inizierà il match. 17.45 La vincente di questa sfida troverà Conegliano che ha eliminato Novara. 17.40 In caso di vittoria della squadra turca per 3-0 o 3-1 sarà quest’ultima la compagine a raggiungere la finale, in caso di successo al tie-break sarà decisivo il golden set. 17.35 Dopo il successo dell’andata per 3-2...