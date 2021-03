LIVE Busto Arsizio-VakifBank Istanbul 13-25 15-25 4-8, Champions League volley in DIRETTA: le turche avanti anche nel terzo set (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-10 Ancora un disastro di Gray in ricezione sul servizio di Rasic. Musso decide di sostituirla con Escamilla. 6-9 Busto difende bene ma Gray vanifica tutto con un attacco, oggettivamente staccato da rete, ma la palla finisce bassissima. 6-8 Gabi sbaglia la diagonale che tocca il nastro ed esce fuori. 5-8 Finalmente Gray! Ricezione e parallela giocata bene! 4-8 Pipe di Bartsch vincente. Le turche si difendono in maniera estremamente organizzata. 4-7 Bartsch attacca in diagonale, il muro tocca ma Gray è lenta nel recuperare. 4-6 Diagonale potentissima di Mingardi. La 23enne nativa di Brescia, però non può bastare a Busto. L’azzurra sicuramente è la migliore in casa Busto. 3-6 Il VakifBank è impenetrabile! Ognjenovic serve ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-10 Ancora un disastro di Gray in ricezione sul servizio di Rasic. Musso decide di sostituirla con Escamilla. 6-9difende bene ma Gray vanifica tutto con un attacco, oggettivamente staccato da rete, ma la palla finisce bassissima. 6-8 Gabi sbaglia la diagonale che tocca il nastro ed esce fuori. 5-8 Finalmente Gray! Ricezione e parallela giocata bene! 4-8 Pipe di Bartsch vincente. Lesi difendono in maniera estremamente organizzata. 4-7 Bartsch attacca in diagonale, il muro tocca ma Gray è lenta nel recuperare. 4-6 Diagonale potentissima di Mingardi. La 23enne nativa di Brescia, però non può bastare a. L’azzurra sicuramente è la migliore in casa. 3-6 Ilè impenetrabile! Ognjenovic serve ...

