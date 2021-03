LIVE Busto Arsizio-VakifBank Istanbul 0-9 | Champions League volley in DIRETTA | avvio shock per le lombarde

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-13 Servizio in rete di Haak. 3-13 Leprovano a tenere ma Haak è inarrestabile e questa volta gioca con le mani di Gray. 3-12 Out il servizio di Gunes. Forza Farfalle è il momento di reagire! 2-12 Muro di Haak su Olivotto. Lenon passano! 2-11 Confusione in casacon Gray che prova ad appoggiare sul muro ma sbaglia. 2-10 Bartsch chiamata subito in causa trova il mani out. 2-9 Parallela pessima per Bartsch. 1-9 Si sbloccacon un gran punto di Mingardi che attacca profondissimo e pizzica la riga. 0-9 Muro di Haak stampato in faccia a Gray. Musso chiama il secondo time-out. 0-8 Ancora un errore diin attacco. Inizio! 0-7 ...