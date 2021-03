L'Isola dei Famosi: Andrea Cerioli quando inizierà la sua avventura? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da tempo si parla del possibile arrivo di Andrea Cerioli a L'Isola dei Famosi, ma ad oggi l'ex tronista di Uomini e Donne non ha ancora iniziato la sua avventura. Nonostante la quindicesima edizione del famoso reality show di Canale 5 sia iniziata da più di una settimana, Cerioli non ha ancora fatto la sua comparsa sull'Isola più famosa della televisione italiana. Stando a quandto riferito dal magazine Chi, Andrea è una riserva e sta attendendo il ritiro di qualche naufrago per poter prendere il suo posto. L'Isola dei Famosi: quando arriverà Andrea Cerioli? La presenza a L'Isola dei Famosi di Andrea ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da tempo si parla del possibile arrivo dia L'dei, ma ad oggi l'ex tronista di Uomini e Donne non ha ancora iniziato la sua. Nonostante la quindicesima edizione del famoso reality show di Canale 5 sia iniziata da più di una settimana,non ha ancora fatto la sua comparsa sull'più famosa della televisione italiana. Stando a quandto riferito dal magazine Chi,è una riserva e sta attendendo il ritiro di qualche naufrago per poter prendere il suo posto. L'deiarriverà? La presenza a L'deidi...

