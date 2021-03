L’intervento di Mario Draghi in Senato in vista del Consiglio Europeo | DIRETTA LIVE (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il discorso di Mario Draghi in Senato In vista del Consiglio Europeo in programma domani, giovedì 25 marzo, il premier Mario Draghi interviene in Senato per informare il Parlamento sui temi al centro del vertice, a cui è prevista anche la partecipazione del presidente americano Joe Biden. Si parlerà dunque di vaccini: i ritardi di AstraZeneca, il meccanismo di revisione sui meccanismi per l’export di vaccini al vaglio dell’Unione Europea, la disponibilità del siero Sputnik. Nel pomeriggio il premier si sposterà a Montecitorio. Il discorso di Mario Draghi in Senato DIRETTA LIVE Risposta alla pandemia, azione sul mercato unico, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il discorso diinIndelin programma domani, giovedì 25 marzo, il premierinterviene inper informare il Parlamento sui temi al centro del vertice, a cui è preanche la partecipazione del presidente americano Joe Biden. Si parlerà dunque di vaccini: i ritardi di AstraZeneca, il meccanismo di revisione sui meccanismi per l’export di vaccini al vaglio dell’Unione Europea, la disponibilità del siero Sputnik. Nel pomeriggio il premier si sposterà a Montecitorio. Il discorso diinRisposta alla pandemia, azione sul mercato unico, ...

