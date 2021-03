Liga, Tebas: “Haaland e Mbappé in Spagna? Al massimo per giocare a golf…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Haaland e Mbappé in Spagna? Forse per giocare a golf“. Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha risposto così a precisa domanda sul futuro nel campionato iberico dei due baby fenomeni del calcio mondiale. Non è uno scherzo, ma semplice realismo. Almeno a giudicare dalla sua spiegazione. “Non so come potrebbero portarli qui i nostri club, facendo magie? – ha proseguito – Una squadra come il Barcellone deve vendere molti giocatori prima di acquistare una stella. E insieme al Real sono gli unici che possono permettersi queste cifre. Escludo acquisti top in estate, potrebbero esserci solo in caso di addii eccezionali. Non si può dire che Mbappé e Haaland arriveranno, che Messi resterà. La crisi è globale“, ha concluso Tebas. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) “in? Forse pera golf“. Javier, presidente dellaspagnola, ha risposto così a precisa domanda sul futuro nel campionato iberico dei due baby fenomeni del calcio mondiale. Non è uno scherzo, ma semplice realismo. Almeno a giudicare dalla sua spiegazione. “Non so come potrebbero portarli qui i nostri club, facendo magie? – ha proseguito – Una squadra come il Barcellone deve vendere molti giocatori prima di acquistare una stella. E insieme al Real sono gli unici che possono permettersi queste cifre. Escludo acquisti top in estate, potrebbero esserci solo in caso di addii eccezionali. Non si può dire chearriveranno, che Messi resterà. La crisi è globale“, ha concluso. ...

