La Nazionale marocchina abbraccia L'ex Bologna Adam Masina, che si era fatto conoscere in maglia rossoblù dal 2014 al 2018. Perché L'ex Bologna Masina ha scelto il Marocco? Nato nel paese sudafricano, ma cresciuto in Italia, , l'esterno di era messo in luce con la maglia rossoblù tanto da guadagnarsi la convocazione nella Nazionale Under 21 dove ha collezionato 6 presenze tra il 2015 e il 2017. La sua avventura nel calcio italiano finisce, però, co il suo passaggio al Watford nell'estate del 2018. Lunedi, invece, dopo l'autorizzazione della Fifa, è arrivata la chiamata della Federcalcio marocchina per le gare valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa contro Mauritania e Burundi: "La Federazione del Marocco ha ...

