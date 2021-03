Letta incontra Conte | i nodi sul tavolo dell’alleanza Pd-M5S | da Roma alla legge elettorale

(Di mercoledì 24 marzo 2021): isulPd-M5S È iniziato presso la sede dell’Arel l’incontro tra il segretario del Pd Enricoe l’ex premier Giuseppe. I due parlerannotra i dem e il M5S, di cuisi prepara ad assumere la leadership dopo aver lavorato allo statuto e risolto il nodo Rousseau: la piattaforma è attualmente bloccata da Davide Casaleggio per il mancato pagamento della quota mensile da parte di alcuni esponenti. Tanto che secondo alcuni retroscenasarebbe pronto a fare causa al presidente dell’Associazione. Ma suldell’incontro di oggi traresta l’alleanza tra Pd-M5S, ...

Sul tavolo l'ingresso del M5s nel gruppo europeo S&D approfondimento Pd,: "Chiedo ai capigruppo Marcucci e Delrio sacrificio gravoso" Obiettivo diè allargare la coalizione sull'asse del ...Primo incontro di vertice tra il neo segretario del Pd e il futuro leader del M5s. Enricopreme sull'acceleratore e, come promesso, annuncia l intenzione di voler incontrare domani Giuseppe Conte, nel suo giro di pre - ricognizione per cercare di costruire un largo campo di alleanza ...L'ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato alla fondazione Arel a Roma, per incontrare il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Fonte: Agenzia Vista / ...