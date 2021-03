Letta - Conte prima volta tra ex premier che guideranno Pd e M5s Ma c' è già caso Roma | Zingaretti | ' Raggi un pericolo'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Obiettivo: porre le basi di una alleanza tra le due forze politiche alle ammnistrative.: 'primo faccia a faccia, molto positivo, tra due ex che si sono entrambi buttati, in una nuova avventura'. ...

intendono vedersi con cadenza quasi periodica. Avranno tempo. Il segretario Pd ha invece già chiuso il capitolo capigruppo, portando a casa l'arrivo di una donna sia alla Camera sia a ...Obiettivo: porre le basi di una alleanza tra le due forze politiche alle ammnistrative.: 'primo faccia a faccia, molto positivo, tra due ex che si sono entrambi buttati, in una nuova avventura'. Marcucci rinuncia e da il via libera alla candidatura di Simona Malpezzi capogruppo al ...Il segretario Pd incontra l'ex premier e cerca di riconquistare il ruolo di guida dell'alleanza con i 5S Il segretario del Pd Enrico Letta ha incontrato il leader in pectore dei Cinquestelle Giuseppe ...I due leader che sono l’ultima carta dei giallorosa hanno voglia e bisogno di vittorie, altrimenti salutoni alla coalizione. Magari è per questo che nella foto per il primo incontro Enrico Letta e Giu ...