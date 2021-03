L'Etna ancora scatenato, pioggia di cenere su Catania (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - Continua l'attività esplosiva al cratere di sud-est dell'Etna iniziata ieri sera quando si è prodotta anche una fontana di lava. La nube eruttiva si disperde, spiega l'Osservatorio etneo dell'Ingv, in direzione sud-ud-est. L'altezza massima stimata dai dati satellitari è 6 mila metri. E' stata, inoltre, segnalata da personale dell'istituto di vulcanologia, ricaduta di cenere a Catania. A partire dalle 3.30 l'ampiezza media del tremore vulcanico è in decremento, pur mantenendosi ancora su valori alti. Numero e ampiezza degli eventi infrasonici rimangono elevati. A causa dell'attività eruttiva, un settore dello spazio aereo è stato interdetto. La pista dello scalo aeroportuale castanese è al momento chiusa ed è in corso l'attività di pulizia e bonifica. Nuovi aggiornamenti seguiranno dopo la riunione dell'Unità di ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - Continua l'attività esplosiva al cratere di sud-est dell'iniziata ieri sera quando si è prodotta anche una fontana di lava. La nube eruttiva si disperde, spiega l'Osservatorio etneo dell'Ingv, in direzione sud-ud-est. L'altezza massima stimata dai dati satellitari è 6 mila metri. E' stata, inoltre, segnalata da personale dell'istituto di vulcanologia, ricaduta di. A partire dalle 3.30 l'ampiezza media del tremore vulcanico è in decremento, pur mantenendosisu valori alti. Numero e ampiezza degli eventi infrasonici rimangono elevati. A causa dell'attività eruttiva, un settore dello spazio aereo è stato interdetto. La pista dello scalo aeroportuale castanese è al momento chiusa ed è in corso l'attività di pulizia e bonifica. Nuovi aggiornamenti seguiranno dopo la riunione dell'Unità di ...

Snow7705856353 : @carloemme50 Qui è lo stesso. Dopo giorni di pioggia finalmente il sole... Solo che la mia tazzina non smette di vi… - ITERESI1 : Qui ci siamo svegliati così.. Tra boati fortissimi ed una colonna di fumo e cenere dell'etna che non si sa ancora i… - allons_enfantes : Buongiorno con l'#Etna che dà ancora spettacolo - koogalaxyeyes : @monaludo21 Hey ?? ancora un po' in ansia, non riesco proprio a dormire...sí è sempre attiva, c'è anche gente più ab… - HedasGona : RT @darioscp: Mi è appena arrivata in faccia l'onda d'urto del boato dell'#Etna. Si trema ancora. -