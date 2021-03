Letizia Moratti aveva dubbi su Aria, ma li ha tenuti per sé per tre mesi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Utilizzando una citazione di Frodo ne Il Signore degli Anelli, potremmo sintetizzare la dichiarazione di Letizia Moratti a La Repubblica: “Tieniti pure i tuoi segreti”. La vicepresidente della Regione Lombardia, infatti, ha ammesso di aver nutrito dubbi sul sistema di prenotazione per la campagna di vaccinazione lombarda messo in piedi da Aria Spa. Non solo nelle ultime settimane, ma addirittura dai primi giorni del suo incarico, all’inizio di gennaio. E da quel momento sono passati tre mesi tra difficoltà da parte dei cittadini ed evidenti lacune tecniche di un sistema stantio. Meglio tardi che mai, si potrebbe concludere, ma i mesi trascorsi tra i dubbi di un sistema non funzionante, soni l’emblema di un sistema che non ha funzionato. Letizia ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Utilizzando una citazione di Frodo ne Il Signore degli Anelli, potremmo sintetizzare la dichiarazione dia La Repubblica: “Tieniti pure i tuoi segreti”. La vicepresidente della Regione Lombardia, infatti, ha ammesso di aver nutritosul sistema di prenotazione per la campagna di vaccinazione lombarda messo in piedi daSpa. Non solo nelle ultime settimane, ma addirittura dai primi giorni del suo incarico, all’inizio di gennaio. E da quel momento sono passati tretra difficoltà da parte dei cittadini ed evidenti lacune tecniche di un sistema stantio. Meglio tardi che mai, si potrebbe concludere, ma itrascorsi tra idi un sistema non funzionante, soni l’emblema di un sistema che non ha funzionato....

Advertising

pfmajorino : Quelli di destra mi dicono che attacco troppo Letizia Moratti che ha ragione quando attacca la gestione di 'Aria'.… - pfmajorino : Caos vaccini Lombardia, Majorino (Pd): 'Per la Moratti è una vergogna quello che ha fatto lei'. Buffagni (M5s): 'Sc… - luchinux : RT @AlRobecchi: Qui è dove Letizia Moratti minaccia di cacciare il peggior assessore al welfare che la Lombardia abbia mai avuto: Letizia M… - Mauro73432329 : Letizia Moratti: 'Chiediamo scusa agli anziani' - canevavatar : RT @Satiraptus: Molti lombardi si stanno chiedendo se Letizia Moratti non sia, in realtà, Gallera con la parrucca. @bedda_matrix #Letizia… -