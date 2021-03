L’Eredità 24 marzo 2021, puntata per beneficenza: Marco vince 35.000 euro per la comunità di Sant’Egidio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Serie di puntate speciali de L’Eredità per fare del bene. Molti grandi campioni di periodi precedenti sono stati chiamati a raccolta per beneficenza e stasera alla Ghigliottina è giunto Marco, ingegnere di Napoli. Già campione nello scorso ottobre, Marco è riuscito a portare a casa (o meglio, in questo caso, alla comunità di Sant’Egidio che aiuta i meno fortunati) 35.000 euro. Queste le cinque parole selezionate durante la ghigliottina: Correre Morale Grido Cuoco Richiesta. Per Marco non è stato difficile trovare la parola nascosta all’interno della busta. La parola scelta dagli autori quest’oggi è stata già spoilerata in qualche forma parlando della comunità di Sant’Egidio. La parola odierna infatti ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Serie di puntate speciali deper fare del bene. Molti grandi campioni di periodi precedenti sono stati chiamati a raccolta pere stasera alla Ghigliottina è giunto, ingegnere di Napoli. Già campione nello scorso ottobre,è riuscito a portare a casa (o meglio, in questo caso, alladiche aiuta i meno fortunati) 35.000. Queste le cinque parole selezionate durante la ghigliottina: Correre Morale Grido Cuoco Richiesta. Pernon è stato difficile trovare la parola nascosta all’interno della busta. La parola scelta dagli autori quest’oggi è stata già spoilerata in qualche forma parlando delladi. La parola odierna infatti ...

