Leonardo | il retroscena su Matilda De Angelis | parla il protagonista

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildella nuova fiction Raisi è lasciato sfuggire unsuDe, cosa succedeva tra loro sul set È andata in onda ieri 23 marzo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Leonardo, Aidan Turner svela un retroscena su Matilda: “Mentre giravamo…” - infoitcultura : Matilda De Angelis, il retroscena sul set di Leonardo: “Vi svelo io cosa è successo” -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo retroscena

Aidan Turnersu Matilda De Angelis: 'La sintonia fa svanire quello che c'è intorno' Al via da stasera, nuova fiction di Rai 1 di stampo internazionale. Una grande produzione su cui ...Matilda De Angelis ha rivelato su Instagram unsulla serie evento: l'attrice ha svelato che, per motivi di lavoro, non ha potuto occuparsi del doppiaggio del suo personaggio che avrà quindi la voce di Myriam Catania. Stasera ...Protagonista è Aidan Turner che, prima del debutto della serie tv Leonardo, si è raccontato su Tele Sette. Leonardo serie tv, Aidan Turner sul suo personaggio: “Ha sempre ricercato la verità”.Leonardo serie tv, Freddie Highmore è Stefano Giraldi: "Sono incaricato di indagare" La nuova serie tv Leonardo è pronta a sbarcare su Rai 1 da stasera ...