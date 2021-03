Leonardo, il bacio gay nella fiction Rai e la realtà storica: "La sua omosessualità è chiara" (Di mercoledì 24 marzo 2021) La realtà storica dietro al bacio gay mostrato nella fiction Leonardo, su Rai1, dal rapporto tra Leonardo da Vinci e Jacopo Saltarelli alla denuncia per sodomia. Torniamo indietro nel tempo e scopriamo la realtà storica che si nasconde dietro al bacio gay tra Leonardo da Vinci e Jacopo Saltarelli, mostrato nel primo episodio della serie Leonardo, dedicata all'artista italiano. Questa settimana su Rai1 ha debuttato la serie che accende i riflettori non solo sul genio di Leonardo da Vinci ma anche sulla sua vita privata. Da questo punto di vista, non è certo passato inosservato il bacio gay di Leonardo che ha visto protagonisti Aidan ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ladietro algay mostrato, su Rai1, dal rapporto trada Vinci e Jacopo Saltarelli alla denuncia per sodomia. Torniamo indietro nel tempo e scopriamo lache si nasconde dietro algay trada Vinci e Jacopo Saltarelli, mostrato nel primo episodio della serie, dedicata all'artista italiano. Questa settimana su Rai1 ha debuttato la serie che accende i riflettori non solo sul genio dida Vinci ma anche sulla sua vita privata. Da questo punto di vista, non è certo passato inosservato ilgay diche ha visto protagonisti Aidan ...

