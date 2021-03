LEONARDO fiction, anticipazioni seconda puntata di martedì 30 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ottima partenza su Rai 1 per la fiction LEONARDO, dedicata alla vita di LEONARDO Da Vinci (QUI il nostro approfondimento): la prima puntata ha totalizzato 6.950.000 spettatori con il 28.2% di share (primo episodio 7.386.000 e 27.1%, secondo episodio 6.541.000 e 29.5%). Vediamo dunque le anticipazioni della seconda puntata che sarà in onda martedì 30 marzo 2021, sempre in prima serata e sempre sull’ammiraglia Rai: Nel primo dei due episodi (1×03), auspicando una nuova carriera, LEONARDO (Aidan Turner) va a vivere a Milano, intenzionato a ottenere il patrocinio del duca reggente Ludovico Sforza. In realtà a LEONARDO verrà offerto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale e non a un dipinto; a quel ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ottima partenza su Rai 1 per la, dedicata alla vita diDa Vinci (QUI il nostro approfondimento): la primaha totalizzato 6.950.000 spettatori con il 28.2% di share (primo episodio 7.386.000 e 27.1%, secondo episodio 6.541.000 e 29.5%). Vediamo dunque ledellache sarà in onda302021, sempre in prima serata e sempre sull’ammiraglia Rai: Nel primo dei due episodi (1×03), auspicando una nuova carriera,(Aidan Turner) va a vivere a Milano, intenzionato a ottenere il patrocinio del duca reggente Ludovico Sforza. In realtà averrà offerto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale e non a un dipinto; a quel ...

Advertising

PdfMarche : RT @marioadinolfi: C’è chi mi vorrebbe agitato per il “bacio omo” nella fiction su Leonardo, ma so bene ormai che se non paghi la tassa all… - SamGibili1 : RT @marioadinolfi: C’è chi mi vorrebbe agitato per il “bacio omo” nella fiction su Leonardo, ma so bene ormai che se non paghi la tassa all… - FcaPitti : RT @marioadinolfi: C’è chi mi vorrebbe agitato per il “bacio omo” nella fiction su Leonardo, ma so bene ormai che se non paghi la tassa all… - 95_addicted : RT @darkap89: Ancora un grandissimo seguito per Rai Fiction, stavolta internazionale. La serie su Leonardo tocca quasi 7 milioni di spetta… - Maria33759436 : La serie “Leonardo”, prodotta da Lux Vide con Rai Fiction e Big Light Productions (già produttori della fortunata… -