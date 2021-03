Leonardi | “Nelle Marche nuove patologie mentali a tutte le età”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ANCONA – “È emerso un quadro difficile e purtroppo alimentato da nuove patologie presenti in tutte le fasce d’età, dai giovani ai più anziani, che vanno ad impattare pesantemente sui servizi e sulle famiglie”. Lo dice in una nota la presidente della commissione Sanità delle Marche, Elena Leonardi (Fdi), dopo il confronto della stessa commissione con il coordinatore dei dipartimenti di Salute mentale delle Aree vaste, Paolo Pedrolli, il direttore della clinica psichiatrica degli Ospedali riuniti di Ancona, Umberto Volpe, e il responsabile dei servizi di integrazione sociosanitaria, Giovanni Feliziani, sulle criticità dei servizi di Salute mentale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leonardi Nelle

Dire

Si parlerà dei capolavori della collezione: Balla, De Chirico, Leoncillo, Gaspar Van ...dell'arte pittorica o scultorea con la genialità e la ricercatezza dei preziosi manufatti inseriti...Il 24 marzo in provincia di Ennaultime 24 ore si registra un netto rialzo nel numero di soggetti positivi. Sono 315 i pazienti ... SergioSergioè un giornalista nato a Messina. ...I Cugini di campagna per chi non li conosce, sono una band musicale che negli anni 80 ebbe un successo enorme, loro nascono a Roma ...BI.ULTRA 6.24 sarà il primo campionato italiano individuale assoluto di atletica leggera ospitato sul territorio biellese.