Lega, il caso della senatrice col bonus riapre la guerra intestina tra Salvini e Zaia. E in Veneto il partito ordina il silenzio ai militanti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il caso della senatrice che ha riscosso un bonus da 240 euro, come rimborso per l’emergenza Covid, scuote ancora la Lega in Veneto. Se da un lato il partito è intenzionato a varare una decalogo di comportamento per evitare che si ripetano situazioni imbarazzanti, dall’altro ha deciso di mettere fine, con pugno fermo, alle polemiche ed esternazioni interne. D’ora in poi, a pena di espulsione, tutti dovranno attenersi a questa semplice regola. Non parlare male dei capi, non criticare in pubblico le scelte adottate, non mettere in cattiva luce i dirigenti. La Liga Veneta – Lega per Salvini Premier vuole presentarsi come un partito monolitico, nonostante sia ormai chiaro a tutti che la conflittualità tra il segretario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilche ha riscosso unda 240 euro, come rimborso per l’emergenza Covid, scuote ancora lain. Se da un lato ilè intenzionato a varare una decalogo di comportamento per evitare che si ripetano situazioni imbarazzanti, dall’altro ha deciso di mettere fine, con pugno fermo, alle polemiche ed esternazioni interne. D’ora in poi, a pena di espulsione, tutti dovranno attenersi a questa semplice regola. Non parlare male dei capi, non criticare in pubblico le scelte adottate, non mettere in cattiva luce i dirigenti. La Liga Veneta –perPremier vuole presentarsi come unmonolitico, nonostante sia ormai chiaro a tutti che la conflittualità tra il segretario ...

fattoquotidiano : ALBERTO GERLI LASCIA Esperto di bridge con il vizio per le previsioni statistiche sbagliate: l’imprenditore caro al… - fattoquotidiano : IL NUOVO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Dopo le teste di Borrelli e Arcuri, Draghi dà alla Lega un Comitato più “aper… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Lega, il caso della senatrice col bonus riapre la guerra intestina tra Salvini e Zaia. E in Veneto il partito ordina i… - fattoquotidiano : Lega, il caso della senatrice col bonus riapre la guerra intestina tra Salvini e Zaia. E in Veneto il partito ordin… - Quercino2 : @Corriere Immagino che la lega @matteosalvinimi e @borghi_claudio voteranno anche in questo caso a favore.. perchè… -