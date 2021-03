Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord (Di giovedì 25 marzo 2021) A Parma domani sera si affrontano Italia ed Irlanda del Nord per la prima gara del girone di Qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Al netto di alcune assenze per infortuni oppure per Covid, Roberto Mancini dovrebbe schierare il solito 4-3-3 con Donnarumma in porta, linea difensiva a quattro con Florenzi a destra, Emerson Palmieri che dovrebbe essere il favorito a sinistra e Bonucci e Chiellini centrali, anche se Acerbi scalpita per un posto. A centrocampo mancano Barella e Jorginho, ma c’è Verratti in cabina di regia, affiancato da Pellegrini e Locatelli. Infine l’attacco dovrebbe vedere Immobile prima punta, Chiesa a destra e Insigne a sinistra. Ecco le probabili scelte di Mancini e Baraclough: Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Verratti, Locatelli; ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) A Parma domani sera si affrontanoeddelper la prima gara del girone di Qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Al netto di alcune assenze per infortuni oppure per Covid, Roberto Mancini dovrebbe schierare il solito 4-3-3 con Donnarumma in porta, linea difensiva a quattro con Florenzi a destra, Emerson Palmieri che dovrebbe essere il favorito a sinistra e Bonucci e Chiellini centrali, anche se Acerbi scalpita per un posto. A centrocampo mancano Barella e Jorginho, ma c’è Verratti in cabina di regia, affiancato da Pellegrini e Locatelli. Infine l’attacco dovrebbe vedere Immobile prima punta, Chiesa a destra e Insigne a sinistra. Ecco lescelte di Mancini e Baraclough:(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Verratti, Locatelli; ...

