Le scuole del XI Municipio nel mirino dei ladri, atti vandalici e incendi. I genitori: ‘Stiamo stanchi’ (Di mercoledì 24 marzo 2021) scuole nel mirino dei ladri, vandali che fanno irruzione nel cuore della notte e portano via i computer e altri strumenti. Perché in zona rossa tutto pare essersi fermato, ma non l'”attività” losca dei banditi. Una situazione che i genitori dei bimbi che frequentano l’istituto comprensivo che “accoglie” la scuola dell’ infanzia Torta in Cielo, un nido e la scuola primaria, non riescono più a tollerare. Madri e padri stanchi ed esasperati dai continui furti e razzie. genitori che, insieme, hanno addirittura proposto di fare una raccolta fondi, con l’obiettivo di rimettere in funzione il sistema di allarme, rotto ormai da tempo. Siamo a Montecucco, nel XI Municipio della Capitale e a raccontarci l’ennesimo furto nella scuola avvenuto domenica notte è stata una madre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021)neldei, vandali che fanno irruzione nel cuore della notte e portano via i computer e altri strumenti. Perché in zona rossa tutto pare essersi fermato, ma non l'”vità” losca dei banditi. Una situazione che idei bimbi che frequentano l’istituto comprensivo che “accoglie” la scuola dell’ infanzia Torta in Cielo, un nido e la scuola primaria, non riescono più a tollerare. Madri e padri stanchi ed esasperati dai continui furti e razzie.che, insieme, hanno addirittura proposto di fare una raccolta fondi, con l’obiettivo di rimettere in funzione il sistema di allarme, rotto ormai da tempo. Siamo a Montecucco, nel XIdella Capitale e a raccontarci l’ennesimo furto nella scuola avvenuto domenica notte è stata una madre ...

