Le nuove regole europee per aumentare il controllo sulle esportazioni di vaccini (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Commissione europea vuole il potere di bloccare le esportazioni di vaccini praticamente ovunque nel mondo. L’idea alla base della proposta è mostrare forza chiedendo «reciprocità e proporzionalità», e ottenere la propria parte di vaccini prodotti sul suolo dell’Unione europea. Ciò significa che la Commissione potrebbe bloccare non solo l’export verso i Paesi che non esportano verso l’Ue loro dosi (reciprocità), ma anche verso quelli che hanno un tasso di vaccinazione più elevato rispetto all’Ue (proporzionalità). Al di là delle dichiarazioni legalistiche, nel mirino di Bruxelles ci sono AstraZeneca e il Regno Unito, ma la revisione chiama in causa anche Stati Uniti e Canada. Tuttavia, prima di entrare in vigore le regole devono essere approvate dagli Stati membri, e non tutti sono contenti di affidare un potere ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Commissione europea vuole il potere di bloccare ledipraticamente ovunque nel mondo. L’idea alla base della proposta è mostrare forza chiedendo «reciprocità e proporzionalità», e ottenere la propria parte diprodotti sul suolo dell’Unione europea. Ciò significa che la Commissione potrebbe bloccare non solo l’export verso i Paesi che non esportano verso l’Ue loro dosi (reciprocità), ma anche verso quelli che hanno un tasso di vaccinazione più elevato rispetto all’Ue (proporzionalità). Al di là delle dichiarazioni legalistiche, nel mirino di Bruxelles ci sono AstraZeneca e il Regno Unito, ma la revisione chiama in causa anche Stati Uniti e Canada. Tuttavia, prima di entrare in vigore ledevono essere approvate dagli Stati membri, e non tutti sono contenti di affidare un potere ...

Advertising

capuanogio : Addio al vecchio #FairPlayFinanziario, ucciso dal virus. La #Uefa inizia il percorso per sostituirlo con nuove rego… - ilpost : Le nuove regole dell’Unione Europea per bloccare le esportazioni di vaccini - Adnkronos : #Zonarossa dopo #Pasqua e nuove regole scuola: le ipotesi - AlbertoMalpe : @kevintwiii Nuove regole del tuirer - PMI_it : Rottamazione-ter: nuove scadenze e regole di pagamento: Agenzia delle Entrate - Riscossione, nuovo calendario per l… -