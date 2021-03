Le Iene Show e lo scherzo a Marco Verratti che ha paura dei ratti (video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le Iene Show scherzo a Marco Verratti la casa di Parigi piena di ratti di cui il centrocampista a una paura folle (video) Ieri, martedì 23 marzo, su Italia 1 nuova puntata con Le Iene Show è stato riproposto uno scherzo rimasto memorabile con vittima il centrocampista della nazionale e del PSG Marco Verratti e già andato in onda un anno fa lo scorso marzo (quindi girato e realizzato prima dello scoppio della pandemia). Assolutamente da non perdere e da rigustare. Le Iene Corti e Onnis per questo scherzo sono volati a Parigi e come nei migliori casi hanno puntato alla più grande fobia del calciatore ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lela casa di Parigi piena didi cui il centrocampista a unafolle () Ieri, martedì 23 marzo, su Italia 1 nuova puntata con Leè stato riproposto unorimasto memorabile con vittima il centrocampista della nazionale e del PSGe già andato in onda un anno fa lo scorso marzo (quindi girato e realizzato prima dello scoppio della pandemia). Assolutamente da non perdere e da rigustare. LeCorti e Onnis per questosono volati a Parigi e come nei migliori casi hanno puntato alla più grande fobia del calciatore ...

