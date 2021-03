Le Iene, intervista doppia a Colapesce e Dimartino di Musica Leggerissima (video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le Iene Show intervista doppia agli autori di Musica Leggerissima Colapesce e Dimartino (video) Le Iene nella puntata di martedì 23 marzo hanno ospitato l’intervista doppi a Colapesce e Dimartino i creatori di Musica Leggerissima il tormentone emerso dallo scorso Sanremo non arrivato nei primi tre posti ma capace di entrare nella testa di tutti. “Metti un po’ di Musica leggera che ho bisogno di niente anzi Leggerissima” è un po’ il simbolo di questi tempi che stiamo vivendo e soprattutto ha un ritmo e una Musicalità accattivante e capace di entrare subito nelle profondità del cervello. Basta fare un ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 24 marzo 2021) LeShowagli autori di) Lenella puntata di martedì 23 marzo hanno ospitato l’doppi ai creatori diil tormentone emerso dallo scorso Sanremo non arrivato nei primi tre posti ma capace di entrare nella testa di tutti. “Metti un po’ dileggera che ho bisogno di niente anzi” è un po’ il simbolo di questi tempi che stiamo vivendo e soprattutto ha un ritmo e unalità accattivante e capace di entrare subito nelle profondità del cervello. Basta fare un ...

Advertising

redazioneiene : “La poteva scrivere chiunque ma l’abbiamo scritta noi” intervista doppia al duo siciliano #Colapesce @dimartinooff… - Beatrioska : Ei tuoi ospiti? La loro posizione non è facile, visto che vengono a farsi bullizzare. Ma mica li bullizzo. Per me… - disticolta : Rivista intervista de le iene ai Colartino per cominciare al meglio la giornata - Addicti03897937 : Ma Dayane non aveva fatto l'intervista alle iene prima di verissimo? Ancora non l'hanno trasmessa? #exrosmello - katepenniman : è da venti minuti che sto guardando l’intervista delle iene ai colartino perché continuo a stoppare e rimandare ind… -