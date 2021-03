Le “Emergenze Parallele Covid”: è fondamentale prorogare le moratorie sui prestiti a imprese e famiglie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Situazione emergenza-Covid così Palo Bianchini oggi: ha ragione l’Abi è fondamentale una proroga sui prestiti alle imprese e alle famiglie giunte allo stremo Roma, 24 marzo 2021. Significativo il punto della situazione segnalato con una forte e decisa attenzione sensibile alla gravità effettiva, affrontata fin da troppo tempo, tanto da parte delle imprese quanto delle famiglie, è la precisazione di Paolo Bianchini: «È essenziale prorogare le moratorie sulla restituzione dei 300 miliardi di euro di prestiti alle imprese e alle famiglie in scadenza alla fine di giugno prossimo. In questo senso ha ragione Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancari Italiana – Abi, a lanciare ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 marzo 2021) Situazione emergenza-così Palo Bianchini oggi: ha ragione l’Abi èuna proroga suiallee allegiunte allo stremo Roma, 24 marzo 2021. Significativo il punto della situazione segnalato con una forte e decisa attenzione sensibile alla gravità effettiva, affrontata fin da troppo tempo, tanto da parte dellequanto delle, è la precisazione di Paolo Bianchini: «È essenzialelesulla restituzione dei 300 miliardi di euro diallee allein scadenza alla fine di giugno prossimo. In questo senso ha ragione Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancari Italiana – Abi, a lanciare ...

