Lazio zona arancione? Ecco le Regioni che cambiano colore: Lombardia e Campania in bilico (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da lunedì scorso due terzi degli italiani sono in zona rossa. Oltre 39 milioni di persone in lockdown, con il restante in arancione, nel tentativo di arrestare un'ondata pandemica che...

