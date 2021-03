Lazio | nomine in Consiglio e Arpa | assolti Venafro | Felci | Calicchia e Pompa

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – Maurizio Venafro, ex capo di Gabinetto del governatore del Lazio Zingaretti, Cinzia Felci, attuale segretario generale del Consiglio regionale del Lazio, Antonio Calicchia, ex segretario generale della Pisana, e Maria Grazia Pompa, ex vicedirettrice dell’Arpa Lazio sono stati assolti dal Tribunale di Roma nel processo per abuso d’ufficio e falso in relazione ad alcune nomine avvenute nel 2014 per il Consiglio regionale del Lazio e per l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente.