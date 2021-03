L'avvocato di Berlusconi: "Il Cav ricoverato in ospedale da lunedì mattina" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Francesca Bernasconi L'annuncio del legale del presidente di Forza Italia: "Per problematiche di salute, Berlusconi è ospedalizzato da lunedì mattina". Fonti di FI rassicurano: "Sta bene" Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedali dallo scorso lunedì mattina. A confermarlo, secondo quanto riporta Agi, sono fonti del partito, che rassicurano: "Niente di grave, ma il presidente deve stare fermo un po'". Ad anticipare la notizia del ricovero dell'ex premier era stato il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'apertura dell'udienza nell'ambito del processo Ruby ter, in cui il Cav è imputato per corruzione in atti giudiziari, insieme ad altre 28 persone. "Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Francesca Bernasconi L'annuncio del legale del presidente di Forza Italia: "Per problematiche di salute,è ospedalizzato da". Fonti di FI rassicurano: "Sta bene" Il leader di Forza Italia, Silvioin ospedali dallo scorso. A confermarlo, secondo quanto riporta Agi, sono fonti del partito, che rassicurano: "Niente di grave, ma il presidente deve stare fermo un po'". Ad anticipare la notizia del ricovero dell'ex premier era stato il suo legale, l'Federico Cecconi, all'apertura dell'udienza nell'ambito del processo Ruby ter, in cui il Cav è imputato per corruzione in atti giudiziari, insieme ad altre 28 persone. "Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei ...

